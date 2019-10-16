Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

UEFA'nın, A Milli Takım'da forma giyen futbolcuların 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Arnavutluk ve Fransa ile oynadıkları maçlarda olası siyasi provokasyon içeren davranışlar sergilediği iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonu'na disiplin soruşturması başlattığının hatırlatılmasının ardından değerlendirmesi sorulan Kasapoğlu, "Akla uymaz. Mantıksız olur. Böyle bir hata yapacaklarını zannetmiyorum." ifadesini kullandı.

Milli futbolcular, konuk ettiği Arnavutluk'u 1-0 mağlup ettiği ve Fransa deplasmanında 1-1 berabere kaldığı karşılaşmalarda attıkları golün ardından asker selamı vererek, bu golleri Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik'e armağan etmiş, ancak Fransız rejisi bu görüntüleri ekrana getirmemişti. Fransa'nın bu tavrı Türkiye'de büyük tepki görmüştü.

Kaynak: AA