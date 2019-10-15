İran Futbol Federasyonuna (FFIRI) ait internet sitesinde Traktör Futbol Takımı oyuncusu Mehdi Bebri'nin paylaşımıyla ilgili açıklama yayımlandı.

Açıklamada, "Traktör Futbol Takımı oyuncusu Mehdi Bebri sportmenlik dışı davranışta bulunması nedeniyle geçici olarak sahalardan uzaklaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Bebri'ye hakaret eden Sanatı Nefti Abadan oyuncusu Sirvan Kurbani'ye de aynı ceza verildi. Futbolcular ve kulüp yöneticileri kesin karar için disiplin kuruluna sevk edildi.

Traktör Futbol Takımı oyuncusu Bebri geçen günlerde sosyal medya hesabından Türk bayrağı ve Türk askerinin fotoğrafını paylaşmış, tepkiler üzerine paylaşımını silmişti.

Reformist Millet Birlik Partisi üyesi Muhammed Rıza Tacirniya paylaşımının ardından Bebri'yi tehdit etmişti.

Kaynak: AA