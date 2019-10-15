Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Slovenya Milli Takımından dönen Miha Zajc'ın da takımla çalıştığı belirtildi.

Kasığında ağrı bulunan Alman futbolcu Max Kruse ise özel program dahilinde takımdan ayrı çalıştı.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Emre Belözoğlu ve Nabil Dirar'ın da tedavilerine başlandı.

Milli takımlarda bulunan oyuncuların katılmadığı idman ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Üç gruba ayrılan oyuncuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları ile süren antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maç ve taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, yarın gerçekleştireceği idmanla Yukatel Denizlispor mücadelesinin hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA