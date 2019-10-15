Yöneticilerin, ödeme için 15 Ekim 2019 tarihine kadar alacaklarının hesaba yatırılacağı sözü alan İstikbal Mobilya Kayserisporlu futbolcular, bu sözün yerine getirilmemesi üzerine protesto ederek idmana çıkmadı.

Saat 14.00'de yapılması gereken ancak sonradan 18.00'e alınan antrenmana çıkmayan futbolcular, yöneticiler tarafından ikna edilemedi. Futbolcuların idmana çıkmayacağı haberini öğrenip tesislere giden yöneticiler, problemi çözemedi.

Yöneticilerin ödemeler için cuma gününe kadar müddet istediği ancak futbolcuların, en azından 1 aylık ödemelerin hemen yapılmasını istediği öğrenildi.

Sarı-kırmızılı futbolcular, yaklaşık 1 saat süren toplantı neticesinde yönetime süre verdi, ancak idmana çıkmama kararında diretti. Morallerin son derece bozuk olduğu sarı-kırmızılı takımda malzemeciler de idman sahasındaki malzemelerini topladı.

Kaynak: İHA