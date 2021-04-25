Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Tenis Federasyonu (TFF) İstanbul Tenis Merkezi'nde TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul turnuvasının finali öncesi açıklama yaptı.

"Tarihimizi lekelemelerine müsaade etmeyeceğiz"

Kasapoğlu, "İstanbul demek dünyanın en güzel şehri demek. İstanbul'da her zaman olduğu gibi en güzel ev sahipliklerini yapmayı sürdürüyoruz. Bizler şanlı tarihimizle gurur duyuyoruz. Gençlerimizle yarınlara yürümeye, bu şanlı destanı yazmaya devam edeceğiz. Tarihimizi lekelemelerine müsaade etmeyeceğiz. Bu güzel şehirde yine her alanda olduğu gibi sporda da en güçlü mesajımızı dünyaya vermeye devam ediyoruz." dedi.

"Dünyada pek çok televizyon canlı yayınladı"

İstanbul Tenis Merkezi'nin sadece Türkiye'nin değil, dünyanın önemli merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Bu organizasyonun finalini İstanbul’da gerçekleştiriyoruz. Bir haftadır devam eden organizasyonda önemli tenisçiler müsabakalar yaptı. Dünyada pek çok televizyon canlı yayınladı. İstanbul adına önemli bir faaliyeti alnımızın akıyla gerçekleştirmenin heyecanı ve gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

"Türkiye, tüm branşlarıyla yürüyüşüne devam ediyor"

Kasapoğlu, "Türkiye, tüm branşlarıyla futbol, basketbol, voleybol, tenis, yüzme, cimnastiğiyle her alanda yürüyüşüne devam ediyor. Bugün finali düzenlenen şampiyonamız ve bundan sonraki çalışmalarımıza yine sporcularımız, federasyon ve kulüplerimizle en güzel şekilde ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz. Spordaki her ev sahipliğimiz ayrı bir başarı." şeklinde konuştu.

"Spor turizminde marka olma noktasında mesafe katettik"

Türkiye'nin teniste önemli aşama katettiğini belirten Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki aylarda Dünya Gençler Tenis Şampiyonası'nı gerçekleştirileceğiz. Sporun birleştirici ruhuyla kardeşliği tüm dünyaya mesaj olarak aktaracağız. Ülkemizin bu alandaki ev sahiplikleri, tesis altyapısı, kış sporlarından su sporları ve takım sporlarına kadar her alandaki altyapısı her geçen gün güçleniyor. Tenisiyle basketbol, voleybol, yüzmesiyle herkesin spora erişimi noktasında çalışmalarımız sürüyor. Gerek federasyon, gerek kulüplerle iş birliğimizi artırıyoruz.

Gençlerimizin yeteneklerini tespit etme yolunda onları tenisle buluşturma çalışmalarına ara vermedik. Yeni sporcularımızı kazandığımızı görüyoruz ve mutluluk duyuyoruz. Spor turizminde marka olma noktasında mesafe katettik. Geçen hafta Kuşadası’nda da Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu finalini yaptık. Ülkemizin güzelliklerini dünyaya tanıtma notasında önemli bir organizasyondu."

"Teniste, güreşte, cimnastikte her alanda başarılarımız devam edecek"

Son olarak turnuvaya katılan sporculara teşekkür eden Bakan Kasapoğlu, "İslam Oyunları'nı Konya’da, Dünya Göçebe Oyunları’nı İznik’te gerçekleştireceğiz. Şampiyonlar Ligi finaline İstanbul ev sahipliği yapacak. En güzel şekilde gerçekleştireceğiz. Spor demek kardeşlik, birlik, beraberlik demek. Son olarak cimnastikte Ferhat Arıcan, güreşte Rıza Kayaalp ve Taha Akgül altın madalya alarak bizi başarıyla temsil etti. Teniste, güreşte, cimnastikte her alanda başarılarımız devam edecek." diyerek sözlerini tamamladı.