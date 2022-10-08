Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi 13:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu milli dalışçıları tebrik etti
[Fotograf: AA]
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcuları kutladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Kasapoğlu, Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu tarafından düzenlenen ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun ev sahipliğinde gerçekleşen şampiyonada 2 altın, 1 gümüş madalya kazanan millileri yayımladığı mesajla tebrik etti.
"Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu tarafından ülkemiz ev sahipliğinde düzenlenen Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası'nda 2 altın, 1 gümüş madalya alarak kariyerlerine yeni başarılar ekleyen millilerimizi kutluyor, sporcularımızın başarılarında emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum."
Sıradaki Haber
Ampute Futbol Milli Takımı Dünya Kupası için sahaya çıkacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz