Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Kasapoğlu, Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu tarafından düzenlenen ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun ev sahipliğinde gerçekleşen şampiyonada 2 altın, 1 gümüş madalya kazanan millileri yayımladığı mesajla tebrik etti.

"Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu tarafından ülkemiz ev sahipliğinde düzenlenen Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası'nda 2 altın, 1 gümüş madalya alarak kariyerlerine yeni başarılar ekleyen millilerimizi kutluyor, sporcularımızın başarılarında emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum."​​​​​​​