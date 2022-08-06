Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cali şehrinde düzenlenen organizasyonda 400 metre engellide altın madalya alan İsmail Nezir ile 10 bin metre yürüyüşte birincilik kürsüsüne çıkan Mazlum Demir ve bronz madalya kazanan Hayrettin Yıldız'ı kutladı.

Genç atletlere başarılarının devamını dileyen Kasapoğlu, "Sporcularımızı yürekten kutluyorum. Genç atletlerimizin başarılarının devamını diliyorum. Uluslararası organizasyonlarda kürsüde yer alma başarısı gösteren ve ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum" dedi.