Haber Giriş: 6 Ağustos 2022 Cumartesi 09:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresunspor, Talha Ülvan'ı transfer etti
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, defans oyuncusu Talha Ülvan'ı kadrosuna kattı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 21 yaşındaki futbolcu Talha Ülvan ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Talha Ülvan'a Giresunspor'umuza hoş geldin diyor, çotanak arması altında başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: Giresun Giresunspor Transfer Haberleri
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