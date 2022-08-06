Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 21 yaşındaki futbolcu Talha Ülvan ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Talha Ülvan'a Giresunspor'umuza hoş geldin diyor, çotanak arması altında başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.