Bakan Kasapoğlu madalya kazanan milli güreşçileri kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanarak 12. şampiyonluğuna ulaşan Rıza Kayaalp'i tebrik etti.

Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu sözleri kullandı:

"Hırvatistan'ın Başkenti Zagreb'de gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp'i yürekten kutluyorum. 12. kez Avrupa Şampiyonluğuna ulaşan Rıza Kayaalp, hem 12 Avrupa şampiyonluğu bulunan Rus Aleksandr Karelin'in rekorunu egale etti hem de toplamda elde ettiği 13 madalyayla Avrupa şampiyonalarının en çok madalya kazanan sporcusu oldu. Parlak kariyerine yeni zaferler ekleyen Rıza Kayaalp’i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. 77 kiloda bronz madalya kazanan Yunus Emre Başar’ı da tebrik ediyorum. Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere de teşekkür ediyorum."

Rıza Kayaalp ile telefonda görüştü

Daha sonra Rıza Kayaalp ile telefonda görüşen Bakan Kasapoğlu, Kayaalp'i başarısından dolayı tebrik ederek, "En büyük bayram hediyesi oldu. Yeni bir rekor bizleri her zamanki gibi büyük mutluluğa boğdu. Alnından öpüyorum. İnşallah daha nice başarılar elde edersin. Seni, teknik ekibi, federasyonumuzu, başkanımızı ve katkısı olan herkesi gönülden kutluyorum" sözlerini kullandı.

12 Avrupa şampiyonluğu bulunan Rus Aleksandr Karelin'in rekorunu egale eden Rıza Kayaalp de kendisini arayarak desteğini gösteren Bakan Kasapoğlu'na teşekkür etti.

"İstiklal marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum"

Kasapoğlu, grekoromen stilde altın madalya kazanan Adem Burak Uzun ile gümüş madalyanın sahibi olan Ali Cengiz'i de tebrik etti:

"Hırvatistan'ın Başkenti Zagreb'de gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan grekoromen stil 55 kiloda Adem Burak Uzun ile 87 kiloda gümüş madalyanın sahibi olan Ali Cengiz'i yürekten kutluyorum. Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Milli güreşçilerimiz Adem Burak Uzun ve Ali Cengiz'in başarılarının devamını diliyorum."