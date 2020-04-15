Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fanatik Gazetesi'ne verdiği röportajda gündemdeki soruları yanıtladı.

Bakan Kasapoğlu, koronavirüs etkilerini değerlendirdi.

"Transfer, maaş, bonservis bedellerini mümkün olduğunca aşağıya çekmek gibi hamleler başta olmak üzere sınırsız olmayan kaynaklarımızı verimli kullanmak adına ne gerekiyorsa yapmalıyız."

Kasapoğlu, liglerin ne zaman başlayacağı konusundaki çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

"Yerel liglerimizin bu sezon ve gelecek sezon takvimlerinin, uluslararası organizasyonlar ile koordineli bir şekilde planlanması gerektiğini düşünüyorum. A Milli Takım hocalarımızın da, milli takımlarımızın hedefleri doğrultusunda aktaracakları görüşleri de önemsiyorum."

Milli sporcuların yakaladıkları başarıların hız kesmeden devam edeceğine inandığına vurgu yapan Bakan Kasapoğlu, "İçinde bulunduğumuz bu süreç Türk sporunda bir irtifa kaybına neden olmayacak." açıklamasını yaptı.