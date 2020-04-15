Fransız ekiplerinden Paris Saint-Germain'de forma giyen Brezilyalı futbolcu Neymar, izlediği 7. Koğuştaki Mucize filminden etkilendiğini belirtti.

"Çocuğu olanlar bu filmi izledikten sonraki duygumu daha iyi anlar. İnanılmaz güzel bir film, izlerken çocuklar gibi hüngür hüngür ağladım."

Sosyal medyada büyük yankı duyan bu paylaşım sonrası filmin başrol oyuncularından Aras Bulut İynemli, Brezilyalı yıldıza teşekkür mesajı yayımlayarak, "Umudumuz her zaman sevgi ve sağlık olacak" dedi.