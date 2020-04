Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, gündemi değerlendirdi. Yeni tip koronavirüs salgını ile ara verilen liglere devam edilmesi konusunda umutlu konuşmadı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Haziran ayı başında lige kaldığı yerden devam etme fikrini açıklamış ancak gelişmelere göre yeni kararlar alınabileceğini belirtmişti.

"Ligin oynanması çok zor olacak gibi görünüyor"

Hüseyin Cimşir, federasyonun alacağı kararı beklediklerini belirtti.

"Bizim temennimiz ligin yeniden başlaması yönünde fakat salgının ne zaman kontrol altına alınacağının net bir açıklaması yok. Bana göre top patladı ve bu şartların devam etmesi halinde ligin oynanması çok zor olacak gibi görünüyor. Herkes kendine göre yorumluyor ama bekleyip göreceğiz. Her şeyden önce sağlığımızı düşünmek zorundayız."

Federasyondan gelecek kararı beklerken lig her an başlayacakmış gibi hazır olmak durumunda olduklarını da belirten Çimşir, bu arada boş durmadıklarını, program dahilinde her gün futbolcularını kontrol ettiklerini belirtti.

Fizik kondisyon açısından bireysel çalışmalarda, sorun yaşamadıklarını belirten Cimşir, ligin yeniden başlaması halinde sadece kendilerinin değil, tüm takımların mantalite açısından sıkıntılar yaşayabileceğini de sözlerine ekledi.