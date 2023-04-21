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Spor
AA 21.04.2023 14:10

Bakan Kasapoğlu İzmir'de vatandaşlarla bayramlaştı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir'in Buca ilçesinde vatandaşlarla bayramlaştı.

Bakan Kasapoğlu İzmir'de vatandaşlarla bayramlaştı

AK Parti İzmir 1. Bölge milletvekili adayı olan Kasapoğlu, Ramazan Bayramı namazı için Bilal-i Habeşi Camisi'ne makam aracı olarak kullandığı Togg'la geldi.

Namazın ardından cemaatle bayramlaşan Kasapoğlu, vatandaşlarla sohbet etti. Cami çıkışında da vatandaşlarla bayramlaşan Kasapoğlu, cemaate gevrek dağıttı.

Kasapoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İzmir'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bakan Kasapoğlu İzmir'de vatandaşlarla bayramlaştı

Kasapoğlu, Ramazan ayının rahmet, mağfiret ve cehennem azabından kurtulma ayı olduğunu aktardı.

"Hamdolsun, millet olarak bir olarak, beraber olarak mübarek ayı en güzel şekilde idrak etmenin huzurunu yaşıyoruz. Rabb'im hepimizi tekrar bu güzel iklime, huzurla, afiyetle, sağlıkla hep beraber eriştirsin. Bayramlar ayrı bir birlik, beraberlik ortamı, kardeşlik iklimi. İnanıyorum ki tüm insanlığın birliğine, İslam aleminin beraberliğine, uhuvvetinin güçlenmesine vesile olsun. Zor süreçlerden geçtik. 6 Şubat itibarıyla art arda yaşanan depremler ve yitirdiğimiz kardeşlerimiz... Ben bu vesileyle tüm kardeşlerimize Rabb'imden rahmet niyaz ediyorum. Rabb'im bizleri, tüm insanlığı, bu tür musibetlerden, felaketlerden korusun. Millet olarak bu güzel iklimi, en güzel şekilde değerlendiririz ve nice bayramlara birlikte erişiriz."

Bu arada bayram namazına gelenler, Togg'u inceleme fırsatı buldu.

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Gençlik ve Spor Bakanlığı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Ramazan Bayramı İzmir
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