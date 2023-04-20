Çok Bulutlu 10.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
TRT Haber 20.04.2023 21:30

Yasemin Adar Yiğit 6. kez Avrupa şampiyonu

Milli güreşçi Yasemin Adar, Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası serbest stil 76 kiloda Avusturyalı Martina Kuenz'i yenerek 6. kez Avrupa şampiyonu oldu.

Yasemin Adar Yiğit 6. kez Avrupa şampiyonu

2023 Avrupa şampiyoasında 76 kiloda mindere çıkan Yasemin Adar, çeyrek finalde Romen Catalina Axente’yi (10-0) sayı tuşu ile yendi.

Yarı finalde ise Ukraynalı Anastasia Osnıach’i (14-4) Sayı tuşu ile yendi ve finale yükseldi. Yasemin Adar 6. Avrupa şampiyonluğu için akşam seansında Avusturya’lı Martina Kuenz karşılaştı.


Maçın ilk dakikalarında rakibini bastırarak yerde 2 puan aldı. Adar, ilk devreyi kontrollü güreşerek Martina Kuenz karşısında ikinci devreye 2-0 önde başladı. Atak güreşen Kuenz karşısında kontrolü hiç bırakmayan milli mayo Yasemin Adar, maçın ilk pasif uyarısını aldı.

Rakibine pasif güreştiği için 1 puan verdi ve son dakikaya minder dışına kaçtığı için skor 2-2 oldu. Eşitlikle son 30 saniyeye giren son Avrupa şampiyonu Yasemin Adar, maçı avantaj puanıyla kazanarak 6. kez Avrupa şampiyonu oldu.


Yasemin 6. defa Avrupa'nın zirvesinde

Yasemin adar 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2022 yıllarında altın madalya kazanan milli güreşçi Yasemin Adar bu yılda şampiyon olarak altın madalya sayısını 6’ya yükseltti.

Yasemin Adar Yiğit 6. kez Avrupa şampiyonu

Bakan Kasapoğlu'ndan tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda zirvede yer alarak altın madalyanın sahibi olan Yasemin Adar Yiğit ile bronz madalya kazanan Nesrin Baş ve Evin Demirhan Yavuz’u tebrik etti.

"Hırvatistan’da devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Milli sporcumuz Yasemin Adar Yiğit, altın madalya kazanarak Ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirdi. Kariyerindeki 6. Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Milli sporcumuzu tebrik ediyorum. Şampiyonada, bronz madalya kazanan Nesrin Baş ve Evin Demirhan Yavuz’u da gönülden kutluyor, bu tarihi başarılarda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."

Sıradaki Haber
Milli sporcu Nesrin Baş'tan bronz madalya
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:38
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
22:27
ABD'de dur ihtarına uymayan sürücü ortalığı birbirine kattı
22:21
İngiltere'de 2022'de 1313 evsiz sokaklarda hayatını kaybetti
22:10
Bakan Dönmez: Keşfimiz tüm konutların 35 yıllık ihtiyacını tek başına karşılayabilecek kapasitede
22:04
Macaristan Ukrayna’dan bazı gıda ve tarım ürünlerinin ithalatını geçici olarak yasakladı
21:45
Viyana'da Galiçya şehitleri için Kur’an-ı Kerim okundu
Jandarma ekipleri son iftarını görev başında yaptı
Jandarma ekipleri son iftarını görev başında yaptı
FOTO FOKUS
ABD'de dur ihtarına uymayan sürücü ortalığı birbirine kattı
ABD'de dur ihtarına uymayan sürücü ortalığı birbirine kattı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ