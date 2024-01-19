Bakan Bak: Branş çeşitliliğinde geldiğimiz nokta gurur verici

Bakan Bak, Gangwon 2024 Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları açılış töreninde bayrağı buz hokeyci Sidre Deniz Hacıosmanoğlu ve sürat patenci Muhammed Bozdağ'ın taşıyacak olmasına ilişkin sosyal medyada paylaşımda bulundu.
"Göğsünde al bayrak, elinde al bayrak..." sözlerini paylaşan bakan Bakan, "Güney Kore'de bayrağımızı gencecik bir buz hokeyi ve sürat pateni sporcumuz taşıyacak. Branş çeşitliliğinde geldiğimiz nokta gurur vericidir." ifadelerini kullandı.
Göğsünde al bayrak, elinde al bayrak...— Dr. Osman Aşkın Bak (@OA_BAK) January 19, 2024
Güney Kore’de bayrağımızı gencecik bir buz hokeyi ve sürat pateni sporcumuz taşıyacak.
Branş çeşitliliğinde geldiğimiz nokta gurur vericidir. https://t.co/PV9P4psCMi