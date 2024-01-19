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Spor
AA 19.01.2024 14:13

Bakan Bak: Branş çeşitliliğinde geldiğimiz nokta gurur verici

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Branş çeşitliliğinde geldiğimiz nokta gurur verici." dedi.

Bakan Bak: Branş çeşitliliğinde geldiğimiz nokta gurur verici
[Fotograf: AA]

Bakan Bak, Gangwon 2024 Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları açılış töreninde bayrağı buz hokeyci Sidre Deniz Hacıosmanoğlu ve sürat patenci Muhammed Bozdağ'ın taşıyacak olmasına ilişkin sosyal medyada paylaşımda bulundu.

"Göğsünde al bayrak, elinde al bayrak..." sözlerini paylaşan bakan Bakan, "Güney Kore'de bayrağımızı gencecik bir buz hokeyi ve sürat pateni sporcumuz taşıyacak. Branş çeşitliliğinde geldiğimiz nokta gurur vericidir." ifadelerini kullandı.


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