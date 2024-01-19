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Spor
AA 19.01.2024 14:00

2024 Dakar Rallisi'nde heyecan sürüyor

2024 Dakar Rallisi'ni otomobil kategorisinde İspanyol Carlos Sainz, motosiklette ise ABD'li Ricky Brabec kazandı.

2024 Dakar Rallisi'nde heyecan sürüyor

Suudi Arabistan'da düzenlenen 46. Dakar Rallisi'nin 175 kilometrelik 12. ve son etabı, Yanbu kentinde gerçekleştirildi.

Otomobil sınıfında Bahreyn Raid Xtreme takımından Fransız Sebastien Loeb, 1 saat 39 dakika 41 saniye ile birinciliği elde etti.

Overdrive takımından Belçikalı Guillaume de Mevius, 5 dakika 9 saniye farkla ikinci, X-Raid Arijus takımından Litvanyalı Vaidotas Zala, 5 dakika 21 saniye geriden gelerek üçüncü oldu.

Audi takımından Red Bull sporcusu İspanyol Carlos Sainz, genel klasmanda 48 saat 15 dakika 18 saniyeyle kariyerinin dördüncü şampiyonluğuna ulaştı. 61 yaşındaki pilot, daha önce 2010, 2018 ve 2020 yıllarında şampiyonluk yaşamıştı.

ABD'li Brabec 4 yıl sonra yeniden şampiyon

Motosiklet kategorisinin son etabında Red Bull KTM Factory Racing takımından Arjantinli Kevin Benavides, 1 saat 48 dakika 40 saniyeyle galibiyete ulaştı.

Aynı takımdan Avustralyalı Toby Price, 1 dakika farkla ikinci, Husqvarna Racing takımından Luciano Benavides, 1 dakika 14 saniye farkla üçüncü oldu.

Genel klasmanda, 51 saat 30 dakika 8 saniyeyle zirvede yer alan Monster Energy Honda takımından ABD'li Ricky Brabec, 2020'nin ardından ikinci Dakar Rallisi şampiyonluğunu elde etti.

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