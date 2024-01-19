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Spor
AA 19.01.2024 12:45

Manisa Büyükşehir Belediyespor taraftar desteğinin artmasını istiyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor'un oyun kurucularından Dorukhan Engideniz, her zaman yanlarında hissettikleri taraftar desteğine ligin kalan bölümünde daha fazla ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor taraftar desteğinin artmasını istiyor
[Fotograf: AA]

Dorukhan Engindeniz, sezon başında katıldığı takımda başantrenör Ahmet Kandemir'in ayrılmasının ardından yollarına Hakan Demir'le devam ettiklerini hatırlattı.

Dorukhan Engindeniz, gayet sıkı ve sert çalıştıklarını belirtti.

"Bu kısa vadede maçlarımıza yansıdı. Şu an ligde de iyi pozisyondayız. Umarım böyle devam eder. Lig sonunda da hedefimiz iyi bir yerden play-off'a kalmak. Umarım bu hedefimize ulaşırız."

Dorukhan Engindeniz, FIBA Avrupa Kupası'nda matematiksel olarak grupta çıkma iddiaları devam ettiği sürece ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

"Önümüzde 3 maçımız daha var. Bunları kazanmak için uğraşacağız. Diğer takımlar da birbirine çok denk Avrupa'da. Belki diğer maçlar skorlarına göre çıkma şansımız da olabilir. Bunu göreceğiz ama dediğim gibi şu an ligdeki konumumuzu korumanız gerekiyor."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin Avrupa'nın önde gelen liglerinden biri olduğunu ifade eden Dorukhan Engindeniz, "Manisa'da güzel bir atmosfer var. Burada play-off atmosferini yaşamak güzel olur diye düşünüyorum." dedi.

Dorukhan Engindeniz, yarın konuk edecekleri Galatasaray Ekmas karşısında taraftar desteğine güvendiklerini söyledi.

"Açıkçası burada bizi, hafta içi akşam maçlarında bile yalnız bırakmayan taraftarımız var. Artık sezon sonuna da yavaş yavaş geliyoruz. Taraftarımıza daha çok ihtiyacımız olacak. Çünkü biz burada 20 sayıdan gerideyken bile onların enerjisiyle dönüp maç kazandık. Galatasaray gibi iyi takımlarla da oynayacağız. Taraftarımıza güzel maçlar izleteceğimizi düşünüyorum. Umarım taraftarımızın desteğiyle kazanan taraf biz oluruz."

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