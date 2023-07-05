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Spor
AA 05.07.2023 21:13

Bahçeşehir Koleji ABD'li oyun kurucu Tony Taylor'ı transfer etti

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Tony Taylor'ı kadrosuna kattı.

Bahçeşehir Koleji ABD'li oyun kurucu Tony Taylor'ı transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Türk Telekom forması giyen 32 yaşındaki oyuncunun yeni sezonda Bahçeşehir Koleji formasıyla ter dökeceği belirtildi.

Bahçeşehir Koleji ayrıca Kartal Özmızrak'ın sözleşmesinin bir sezon uzatıldığını duyurdu.


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