Bahçeşehir Koleji ABD'li oyun kurucu Tony Taylor'ı transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Türk Telekom forması giyen 32 yaşındaki oyuncunun yeni sezonda Bahçeşehir Koleji formasıyla ter dökeceği belirtildi.

Bahçeşehir Koleji ayrıca Kartal Özmızrak'ın sözleşmesinin bir sezon uzatıldığını duyurdu.

Tony Taylor, Bahçeşehir Koleji'nde!

Geçtiğimiz sezon Türk Telekom forması giyen oyun kurucu, artık Bahçeşehir Koleji'nin başarısı için ter dökecek.



Welcome to our family, Tony Taylor!



