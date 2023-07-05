Milli yüzücü Merve Tuncel Gençler Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Merve Tuncel, başkent Belgrad'da düzenlenen organizasyonda 1500 metre serbest stilde finale yükseldi.
Finalde 16.18.53'lük derecesiyle altın madalya kazanan Merve, bu mesafede üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu oldu.
Merve Tuncel Avrupa Şampiyonu— Yüzme Federasyonu (@TYFgovtr) July 5, 2023
4-9 Temmuz tarihleri arasında Sırbistan’nın başkenti Belgrad’da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası’nda Merve Tuncel, 1500M Serbest Kadınlarda 16:18.53 derecesi ile üst üste 3. kez Avrupa Şampiyonu olmuştur. pic.twitter.com/xzIy6jy9lI