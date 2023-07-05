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Spor
AA 05.07.2023 20:47

Milli yüzücü Merve Tuncel Gençler Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Milli sporcu Merve Tuncel, Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda kadınlar 1500 metre serbest stilde altın madalya elde etti.

Milli yüzücü Merve Tuncel Gençler Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı
[Fotograf: AA]

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Merve Tuncel, başkent Belgrad'da düzenlenen organizasyonda 1500 metre serbest stilde finale yükseldi.

Finalde 16.18.53'lük derecesiyle altın madalya kazanan Merve, bu mesafede üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu oldu.


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