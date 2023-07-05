Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı Jonah Mathews'i kadrosuna kattı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 sezonu öncesinde transfer çalışmaları kapsamında son olarak Fransa'nın ASVEL takımında forma giyen ABD'li oyun kurucu Mathews kadroya katıldı.
Mathews, 2022-2023 sezonunda ASVEL takımında 40 lig maçında 9,5 sayı, 1,4 ribaunt ve 2,1 asist ortalamalarını yakaladı. THY Avrupa Ligi'nde ise 31 karşılaşmaya çıkan 25 yaşındaki oyuncu, 10,6 sayı, 1,5 ribaunt ve 2,1 asist ortalamalarıyla mücadele etti.
Jonah Mathews Beşiktaş’ta— Beşiktaş Basketbol (@BJK_Basketbol) July 5, 2023
2023-24 sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Erkek Basketbol Takımımız, Birleşik Amerikalı guard Jonah Mathews’i kadrosuna kattı.
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