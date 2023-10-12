Azmiyle engelini aşan milli halterci yeniden dünya şampiyonu olmak istiyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında memur olan 43 yaşındaki Kanat, doğuştan görme engelli olarak dünyaya geldi.

İki gözü de sadece yüzde 10 gören Kanat'ın hayatı, televizyondan büyük hayranlıkla müsabakalarını izlediği milli halterci Halil Mutlu'yla tanışınca değişti.

Ailesinin tüm karşı çıkmalarına ve spor altyapısı olmamasına rağmen, Mutlu'nun tavsiyesiyle 23 yaşından sonra haltere başlayan Kanat, gösterdiği performansla 27 yaşında milli formayı giymeye hak kazandı.

Bu yıl İngiltere'de düzenlenen Görme Engelliler Dünya Oyunları'na da katılan Kanat, altın madalya kazanan tek Türk sporcu oldu.

"'Kadın halterci olur mu hiç, halter dediğin erkek işidir.' dediler"

Kanat, dünya şampiyonluğuna uzanan halter serüvenini anlattı. Kanat, halter tutkusunun milli sporcu Halil Mutlu'yla başladığını belirtti.

"Müsabakaları izlerken Halil Mutlu'ya hayranlık duymaya başladım. Daha sonra kendisiyle tanıştım, bana 'Eskişehir'de halter şampiyonası olacak, sen de katıl.' dedi, ben de onu dinleyip başladım. Spor altyapım yoktu. Birkaç antrenmana katılıp vücudumuzun halter için uygunluğunu ölçtük. O gün elim halter barına değdi, bir daha da bırakamadım."

Memur olmasına karşın haftada 4 gün antrenman yaptığını anlatan Kanat, sıkı bir tempoyla müsabakalara hazırlandığını söyledi. Kanat, halterle uğraştığı için zaman zaman çevresinden tepki gördüğünü ifade etti.

"Önce kendi ailem bana karşı çıktı. 'Kadın halterci olur mu hiç, halter dediğin erkek işidir.' dediler. İlk tepkiyi onlardan aldım. Beni bir türlü haltercilere benzetemediler. Ama altın madalyayı alınca en çok onlar gurur duydu."

Bu süre zarfında çeşitli yarışmalara katılan Kanat, bu yıl düzenlenen Görme Engelliler Dünya Oyunları'nda Ukraynalı rakibini yenerek altın madalya kazandığını belirtti.

Kanat, yarışmadan sonra kendisini Halil Mutlu'nun aradığını söyledi.

"Bana her zaman 'Başarabileceğini biliyordum. Beni hiç utandırmadın.' diyor. Ben şampiyonluğu çok sevdim. Bütün yıl çalışıp antrenman yapıp yoruluyoruz ama o İstiklal Marşı'nı dünyaya okutunca vücudumuzdan bütün yük kalkmış oluyor. 2024 Dünya Şampiyonası'nda şartlar el verirse yarışıp altın madalyayı tekrar kazanmak istiyorum."