Porsche Carrera Cup Fransa'nın 5. ve son ayağı Barselona Katalonya pistinde koşuldu. Son yarışlar öncesi 146 puanla lider olan Red Bull sporcusu Ayhancan, dünkü yarışta talihsizlik yaşadı. Aracının tekeri patlayan Ayhancan, yarışı 19. sırada bitirerek ciddi bir avantaj kaybetti.

Organizasyonun bugün gerçekleştirilen son yarışını ikinci sırada tamamlayan Ayhancan, üst üste 3. kez şampiyon olma şansını yitirdi. Şampiyonayı ve son yarışı Yeni Zelandalı sporcu Jaxon Evans birinci sırada bitirdi.