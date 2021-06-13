Haber Giriş: 13 Haziran 2021 Pazar 20:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Avusturya 3 puanı 3 golle aldı
Avusturya, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) C Grubu ilk maçında Kuzey Makedonya'yı 3-1 yendi.
Avusturya ile Kuzey Makedonya, Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Ulusal Arena'da karşı karşıya geldi.
İsveçli hakem Andreas Ekberg'in yönettiği maçı Avustuya 3-1 kazandı.
Şampiyonada 3. kez boy gösteren Avusturya, şanssızlığını kırarak turnuva tarihindeki ilk galibiyetini aldı.
Tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılan Kuzey Makedonya ise ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı.
Etiketler: Euro2020
Son Haberler
- 21:23
- 21:00
- 20:44
- 20:42
- 20:31
Sıradaki Haber
Fransa Açık'ta şampiyon Novak Djokovic
Yükleniyor lütfen bekleyiniz