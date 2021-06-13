Haber Giriş: 13 Haziran 2021 Pazar 17:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
İngiltere, Hırvatistan'ı Sterling ile geçti
Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) D Grubu ilk maçında İngiltere ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. Wembley Stadyumu'nda oynanan ve TRT 1 ekranından naklen yayınlanan maçı İngilizler, Sterling'in kaydettiği golle 1-0 kazandı.
EURO 2020'de heyecan sürüyor. D Grubu'nun ilk müsabakasında İngiltere ile Hırvatistan, Wembley Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.
İtalyan hakem Daniele Orsato'nun düdük çaldığı ve TRT 1 ekranından naklen futbolseverlerle buluşan dev mücadelede kazanan İngiltere oldu.
10. kez katıldığı şampiyonada ilk finalini hedefleyen İngilizler'e galibiyeti ve 3 puanı getiren golü 57. dakikada Kalvin Phillips'in asistinde Raheem Sterling attı.
Etiketler: İngiltere Hırvatistan Euro2020
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