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Spor
AA 25.09.2023 11:30

Avrupa'da Galatasaray'ın rakipleri liglerinde kazandı

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 3 rakibi de haftayı galibiyetle kapattı.

Avrupa'da Galatasaray'ın rakipleri liglerinde kazandı
[Fotograf: Reuters]

Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 5. haftasında Bayern Münih, konuk ettiği Bochum'u 7-0 yendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile A Grubu'nda yer alan Bayern Münih'te Harry Kane, Bochum'a karşı 3 gol attı.

Bavyera ekibi 4. dakikada Eric Maxim Choupo-Moting, 13. dakikada Harry Kane, 29. dakikada Matthijs de Light ve 38. dakikada Leroy Sane'nin golleriyle ilk yarıyı 4-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda üstün oyununu devam ettiren Bayern Münih, 54 (penaltıdan) ve 88. dakikalarda Harry Kane, 81. dakikada ise Mathys Tel ile 3 gol daha bulup, müsabakadan 7-0 galip ayrıldı.

Bundesliga'nın 5. haftası sonunda Bayern Münih, 13 puanla zirveye yerleşti.

Manchester United, Burnley'yi 1-0 mağlup etti

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Manchester United, deplasmanda Burnley'yi 1-0 mağlup etti.

Konuk ekip, 45. dakikada Bruno Fernandes'in ağları sarsmasıyla mücadeleden 3 puanla ayrıldı. Manchester ekibi, bu galibiyetle ligde 9 puanla 9. sırada yer aldı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci hafta maçında 3 Ekim Salı günü Manchester United'a konuk olacak.

Kopenhag liginde liderliğini sürdürdü

Sarı-kırmızılı takımın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun ilk haftasında sahasında 2-2 berabere kaldığı Danimarka temsilcisi Kopenhag, liginde deplasmanda Brondby'yi 3-2 yendi.

Brondby, Josip Radosevic'in 25. dakikadaki golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Kopenhag, 54. dakikada Diogo Gonçalves'in golüyle eşitliği yakaladı.

Ohi Omoijuanfo'nun 69. dakikadaki golüyle Brondby 2-1 öne geçerken Kopenhag, Roony Bardghji'nin 84. ve 89. dakikalardaki golleriyle maçtan 3-2 galip ayrıldı.

Kopenhag, Danimarka SuperLiga'da 9. haftanın ardından 22 puanla liderliğini sürdürdü.

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