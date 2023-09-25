A Milli Kadın Futbol Takımı Litvanya'yı konuk edecek

Elazığ Atatürk Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak karşılaşmayı Kosova Futbol Federasyonundan Rita Vehapi yönetecek.

Gruptaki ilk maçında Gürcistan'ı deplasmanda Miray Cin, Birgül Sadıkoğlu ve Yağmur Uraz'ın golleriyle 3-0 mağlup eden ay-yıldızlılar, Litvanya'yı deplasmanda 2-0 yenen Lüksemburg'un önünde averajla lider durumda bulunuyor.

Çift maçlı lig usulüne göre yapılacak karşılaşmalar sonucunda liderliği elde edecek takım, UEFA Kadınlar Uluslar B Ligi'ne yükselecek. Ayrıca C Ligi'nde en iyi grup ikincileri klasmanında ilk 3 sırayı alacak takımlar, B Ligi'nin en iyi üç grup üçüncüsü ile play-off oynayacak.

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Selda Akgöz (ABB Fomget), Gamzenur Yaman (Galatasaray), Fatma Şahin (Beylerbeyi)

Defans: Didem Karagenç (Beşiktaş), İlayda Civelek (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Dilara Deli (Charleroi), Gülbin Hız (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Cansu Nur Kaya (Fatih Vatanspor), Eda Karataş (Galatasaray Petrol Ofisi), Ümran Özev (ABB Fomget), Cansu Gürel (Fenerbahçe Petrol Ofisi)

Orta saha/Forvet: Ebru Topçu (Galatasaray Petrol Ofisi), Busem Şeker (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Meryem Cennet Çal (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Emine Ecem Esen (Galatasaray Petrol Ofisi), Arzu Karabulut (ALG Spor), Miray Cin (Duisburg), Elif Keskin (Beşiktaş), Birgül Sadıkoğlu (ABB Fomget), Büşra Kuru (Sand 1946), Derya Arhan (Beylerbeyi), Ece Türkoğlu (ODU Women's Soccer), Yağmur Uraz (Fenerbahçe Petrol Ofisi).