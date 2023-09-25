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Spor
AA 25.09.2023 09:55

Para atıcı Erhan Coşkuner 2024 Paris Paralimpik Oyunları kotası aldı

Milli para atıcı Erhan Coşkuner, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılım hakkı kazandı.

Para atıcı Erhan Coşkuner 2024 Paris Paralimpik Oyunları kotası aldı
[Fotoğraf: AA arşiv]

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Peru'nun başkenti Lima'da devam eden WSPS Dünya Şampiyonası'nda Erhan Coşkuner, 10 metre havalı tüfek yatarak karışık (R3) SH 1 disiplininde mücadele etti.

Erhan, finalde 144,5 puanla müsabakayı 7. sırada tamamlayarak 2024 Paris Paralimpik Oyunları kotası aldı.

Dünya Şampiyonası'nda 10 metre havalı tüfek yatarak karışık stilde Savaş Üstün 626,7 puanla 40'ıncı, Çağla Baş ise 623,5 puanla 54'üncü sırada yer aldı.

Organizasyonda 50 metre tabanca karışık (P4) SH1 disiplininde yarışan Cevat Karagöl 521 puanla 12'nci, Tahayasin Küsmüş 519 puanla 15'inci ve Murat Oğuz ise 509 puanla 24. oldu.

50 metre tabanca karışık finalinde yarışan Aysel Özgan 116,2 puanla müsabakayı 7. sırada tamamladı.

10 metre havalı tüfek yatarak karışık (R5) SH 2 disiplininde yarışan Hakan Çevik de 635,1 puanla 13. sırada yer aldı. Şampiyona, 29 Eylül'de sona erecek.

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