Fenerbahçe 14 sezon sonra ligde ilki başardı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 6. haftasında Alanyaspor’a konuk oldu.

Sarı-lacivertli ekip, 43. dakikada İrfan Can Kahveci’nin attığı golle sahadan 1-0 galip ayrılarak ligde 5’te 5 yaptı ve liderliğini sürdürdü.

Ligde bir maçı eksik olan sarı-lacivertli ekip, bu sezon oynadığı 12. resmi maçtan da galip ayrılarak önemli bir seri yakaladı.

Ligde 14 sezon sonra ilk

Fenerbahçe, Alanyaspor galibiyetinin ardından ligde oynadığı 5. maçtan da galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler, bu galibiyetin ardından lige 14 yıl sonra 5’te 5 yaparak başladı.

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig’in ilk haftasında Gaziantep FK’yı sahasında 2-1, Samsunspor’u deplasmanda 2-0, MKE Ankaragücü’nü deplasmanda 1-0, Antalyaspor’u sahasında 3-2 yenmeyi başarmıştı.

Fenerbahçe, daha önce 2009/2010 sezonunda teknik direktör Christoph Daum yönetiminde lige 8’de 8 yaparak başlamıştı.

O sezon ilk mağlubiyetini 9. haftada Gaziantepspor deplasmanda 2-1’lik skorla alan sarı-lacivertliler, sezonu 74 puanla Bursaspor’un 1 puan gerisinde 2. sırada tamamlamıştı.

İrfan Can Kahveci’den daha sezon başında 10 gole direkt etki

Sarı-lacivertli ekibe Alanyaspor deplasmanında galibiyeti getiren golü kaydeden İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe formasıyla en formda günlerini yaşıyor.

28 yaşındaki oyuncu, sezon başında olmasına rağmen şimdiden 10 gole direkt etki etmiş durumda.

Süper Lig’de bu sezon 2 gol atıp 2 asist yapan Kahveci, Avrupa Konferans Ligi Elemeleri’nde ise 6 maçta 4 gol 2 asistle oynadı.

Şu ana kadar çıktığı 12 resmi maçta toplamda 6 gol atıp 4 asist yapan tecrübeli oyuncu, bu alanda en iyi sezon istatistiğini geride bırakmak üzere.

Fenerbahçe ile geçirdiği ilk tam sezon olan 2021/2022 sezonunda 4 gol atıp 7 asist yapan 28 yaşındaki oyuncu, 2022/2023 sezonunda ise 7 gol 4 asistlik performans sergileyerek 11 gole direkt etki etmişti.

Fred orta sahayı domine etti

Fenerbahçe’nin yaz transfer döneminde Manchester United’tan kadrosuna kattığı Fred, sarı-lacivertli formaya günden güne daha fazla adapte oluyor.

Avrupa Konferans Ligi’nde Nordsjaelland’a karşı oynanan karşılaşmada 2 asist yaparak sahanın yıldızlarından birisi olan Brezilyalı oyuncu, Alanyaspor karşılaşmasında da hem ofansif hem defansif anlamda orta sahada başarılı bir performansa imza attı.

Futbol veri karşılaştırma platformu Comparisonator’un verilerine göre Fred, bu hafta Süper Lig’de orta saha oyuncuları arasında en fazla kilit pas atan, rakip yarı sahada en fazla başarılı pas yapan, en fazla şut pası veren oyuncu durumunda.

Brezilyalı oyuncu, başarılı atak aksiyonları ve isabetli şut kategorilerinde ise 2. sırada kendisine yer buldu.

Djiku, Fenerbahçe kariyerindeki en iyi maçını çıkardı

Fenerbahçe’ye bedelsiz olarak yaz transfer döneminde katılan Alexander Djiku, Alanyaspor karşısında sergilediği performansla göz doldurdu.

Savunmada yaptığı kritik hamleler ve kafa toplarındaki etkinliği ile dikkat çeken Djiku’nun performansı istatistiklere de yansıdı.

7 hava topu kazanıp bu alanda yüzde 100’lük bir oran yakalayan Ganalı savunmacı, 9 isabetli uzun top atarken, 5 pas arası, 1 top çalma istatistikleri de yakalayarak karşılaşmanın en iyileri arasında yer aldı.

Ligde 12 Kasım'a kadar İstanbul dışına çıkmayacak

Fenerbahçe, Süper Lig'de 1'i erteleme olmak üzere oynayacağı sıradaki 6 maçta İstanbul dışına çıkmayacak. Sarı-lacivertli ekip, ilk olarak 28 Eylül Perşembe günü erteleme maçında Başakşehir'i konuk edecek.

Fenerbahçe, Süper Lig'de 7 ile 11. haftalar arasında sırasıyla Çaykur Rizespor, Kasımpaşa (D), Hatayspor, Pendikspor (D), Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertli ekip, ligin 12. haftasında 12 Kasım Pazar günü deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.