Avrupa ve Devler Ligi'nde rövanş zamanı
UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu rövanş müsabakaları yarın yapılacak. Avrupa Ligi'nde karşılaşmalar perşembe günü de devam edecek.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda, 3. eleme turunun ikinci ayağında yarın 10 maç oynanacak.
Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçlarının programı ve ilk maç sonuçları şöyle:
19.00 Zalgiris (Litvanya) - Bodo/Glimt (Norveç) (0-5)
20.00 Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Maccabi Haifa (İsrail) (0-4)
20.00 Viktoria Plzen (Çekya) - Sheriff (Moldova) (2-1)
20.00 Pyunik (Ermenistan) - Kızılyıldız (Sırbistan) (0-5)
20.45 Midtjylland (Danimarka) - Benfica (Portekiz) (1-4)
21.00 Ferencvaros (Macaristan) - Karabağ (Azerbaycan) (1-1)
21.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Ludogorets (Bulgaristan) (2-1)
21.30 PSV Eindhoven (Hollanda) - Monaco (Fransa) (1-1)
21.30 Sturm Graz (Avusturya) - Dinamo Kiev (Ukrayna) (0-1)
21.30 Rangers (İskoçya) - St. Gilloise (Belçika) (0-2)
UEFA Avrupa Ligi
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda, 3. eleme turunun ikinci ayağında yarın tek, perşembe günü ise 6 maç oynanacak.
Turnuvadaki Türk temsilcisi Fenerbahçe, konuk ettiği Çekya'nın Slovacko takımını ilk maçta 3-0 mağlup etmişti. Fenerbahçe, rövanş maçını perşembe günü deplasmanda yapacak.
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçlarının programı ve ilk maç sonuçları şöyle:
Yarın: 22.00 Shkupi (Kuzey Makedonya) - Shamrock Rovers (İrlanda) (1-3)
Perşembe: 19.00 HJK Helsinki (Finlandiya) - Maribor (Slovenya) (2-0)
20.00 Zürih (İsviçre) - Linfield (Kuzey İrlanda) (2-0)
20.00 Slovacko (Çekya) - Fenerbahçe (0-3)
21.00 F91 Diddeleng (Lüksemburg) - Malmö (İsveç) (0-3)
21.30 Slovan Bratislava (Slovakya) - Olympiakos (Yunanistan) (1-1)
22.00 Partizan (Sırbistan) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) (1-2)