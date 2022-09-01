Projeye dahil olan ülkelerle her yıl eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Avrupa Spor Haftası etkinliğiyle, her yaş ve statüden vatandaşın spor yoluyla etkileşiminin artırılması, daha sağlıklı, daha hareketli bir yaşam tarzı sunulması amaçlanıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Avrupa Delegasyonu tarafından, Türkiye adına Avrupa Spor Haftası kapsamında yapılacak tüm etkinliklerin koordinasyonu ile yetkisi bu yıl da Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonuna verildi.

Ev aktiviteleri de bu yıl etkinlik kapsamında yer alacak

Yedi bölgeyi temsilen İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Gaziantep, Trabzon ve Van başta olmak üzere 81 ilde açık ile kapalı alanlarda sportif etkinliklerin düzenleneceği organizasyona, tüm ülkenin katılımını sağlamak amacıyla ev aktiviteleri de bu yıl dahil edildi.

Federasyon tarafından geliştirilen Türkiye'nin en büyük dijital spor salonu ve tamamen ücretsiz olan "HisApp Mobil Uygulaması" ev ve işte spor yapmak isteyenler için bu etkinlik kapsamında yerini alacak.

Hafta boyunca her gün televizyon kanallarında 30 dakikalık canlı yayınlar yapılarak evde olan vatandaşların hareket etmesi sağlanacak.

Federasyonun sosyal medya kanallarında hafta boyunca canlı etkinlikler düzenlenerek vatandaşların evde ya da bulunduğu yerde spor yapması sağlanacak.

"Harekete Geç Gecesi" bu yıl İstanbul'da düzenlenecek

Geçtiğimiz yıllarda Nevşehir ile İzmir'de sahne gösterileri ile konserlerin düzenlendiği "Harekete Geç Gecesi" (BeActive Night) etkinliği, bu yıl İstanbul'da yapılacak.

Avrupa Spor Haftası'nın en önemli etkinliği olarak gösterilen "Harekete Geç Gecesi" organizasyonu, ülkelerde spor kültürünün toplumsal tabana yayılımının göstergesi olarak kabul ediliyor.

Türkiye'de ise 2022 yılı Avrupa Spor Haftası organizasyonu kapsamındaki "Harekete Geç Gecesi", 24 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Kent genelinde yapılacak sportif etkinliklerin ardından, günün sonunda her yaştan vatandaşın geniş katılımıyla "Harekete Geç Gecesi" düzenlenecek.