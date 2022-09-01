Ailesinin yönlendirmesiyle küçük yaşlarda spora başlayan İsmail Nezir, 4 yıl önce Galatasaray Kulübü altyapısına seçildi.

Altetizmde kısa sürede büyük gelişim gösteren sporcu, Kolombiya'da 1-6 Ağustos'ta düzenlenen Dünya 20 Yaş Altı Şampiyonası'nda 400 metre engelli yarışlarında 48.84'lük dereceyle altın madalya kazanarak dikkat çekti.

[Fotoğraf: AA]

Nezir, Türk atletizm tarihinde 400 metre engellide 49 saniyenin altına inen Yasmani Copello'dan sonra ikinci isim olmayı da başardı.

Başarılı atlet, son olarak Bursa'da 28-29 Ağustos'ta düzenlenen 20 Yaş Altı Atletizm Ligi'nde 400 metre ve 400 metre engelli yarışlarında birinci oldu.

Çalışmalarını antrenör Güner Güngör ile İzmir'deki Seha Aksoy Atletizm Pisti'nde sürdüren Nezir, aynı başarısını büyüklerde de sürdürmek istediğini ifade etti.

[Fotoğraf: AA]

Nezir, atletizmin çok zor ve emek isteyen bir spor olduğunu, gelişiminde kulübü Galatasaray'ın büyük katkısı olduğunu belirtti.

Nezir, bu yıl sezonu Almanya'da gerçekleştirilen 25. Avrupa Atletizm Şampiyonası'yla tamamladığını, yarı finalde elenmesine rağmen dünyaca ünlü atletlerle yarışmanın onurunu yaşadığını anlattı.

"Önümüzdeki yıl Dünya Şampiyonası var. Büyükler Dünya Şampiyonası'na gitmeyi ve orada final koşmayı istiyorum. Büyüklerde ilk 8'in içinde yer almak çok onur verici, mutluluk verici olur. Bu Türkiye adına da çok güzel bir şey olur. Çünkü ben Türkiye'nin yetiştirdiği, Galatasaray'ın yetiştirdiği bir sporcuyum."

[Fotoğraf: AA]

Milli sporcunun antrenörü Güner Güngör, bu yılki hedefleri olan gençler dünya şampiyonluğuna ulaştıklarını söyledi.

Gelecek yıl ise kendilerini 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası organizasyonlarının beklediğini aktaran Güngör, "Öbür yıl da Paris Olimpiyatları var. Esas hedef Paris." açıklamasında bulundu.