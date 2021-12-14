Ay-yıldızlı ekip, Norveç'in Lillehammer kentinde 19-27 Kasım'da 16 ülkenin katılımıyla gerçekleşen organizasyonda çıktığı 9 maçın 8'ini kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

2022'de yoluna A klasmanında devam edecek milli curlingciler, 17-22 Ocak'ta Finlandiya'nın Lohja kentinde düzenlenecek Dünya Erkekler Curling Şampiyonası elemelerine katılarak ilk ikiye girmek için antrenmanlarını sürdürüyor.

Milli sporcular, 8 ülkenin katılacağı elemelerde başarılı olup Amerika'da yapılacak Dünya Curling Şampiyonası'na katılmayı hedefliyor.

Erkek Milli Takımı Antrenörü Ahmet Çelik, yaklaşık iki yıldır Avrupa Curling Şampiyonası'na hazırlandıklarını söyledi.

Zorlu maçlara çıktıklarını belirten Çelik, "Avrupa şampiyonası uzun zamandır beklediğimiz şampiyonaydı. Kendi grubumuzda 7 takımla, sonrasında yarı final ve final olmak üzere 9 maça çıktık. Bu maçların 8'ini kazandık ve şampiyon olduk." dedi.

[Fotoğraf: AA]

Milliler curlingde ilki başardı

Çelik, organizasyonda Avrupa'nın en iyi ülkeleriyle karşılaştıklarını ifade etti.

"Bu başarı Türkiye'nin curling geçmişinde bir ilkti. Avrupa'nın çok çok iyi diyebileceğimiz ülkeleriyle karşılaştık. Galip gelmemiz ne kadar kaliteli ve gelecek vadeden takım olduğumuzu ortaya koydu."

Şampiyonluğu kelimelerle ifade etmenin zor olduğunu anlatan Çelik, bu sonuçla Dünya Erkekler Curling Şampiyonası elemelerine katılmaya hak kazandıklarını aktardı.

"İlk defa Avrupa'daki klasmanda şampiyonluk kazandık ve bayrağımızı göndere çektik. Bu bizim için gerçekten büyük gurur oldu. Başarılı süreç oldu ve gerçekten hayal ettiğimiz sonuçları aldık. Bayrağımızı göndere çekmek ve İstiklal Marşı'mızı okutmak kelimelerle ifade edilemez. Her şey harikaydı ve çalışmalarımızın karşılığını aldık. Şampiyon olunca bu defa Dünya Şampiyonası'nın da önü açılmış oldu."

[Fotoğraf: AA]

Milliler Finlandiya'ya Dünya Şampiyonası'na katılma hedefiyle gidecek

Çelik, elemeler için hazırlıkların sürdüğünü dile getirdi.

"Ocak ayında Finlandiya'da yapılacak olan eleme maçlarına hazırlanıyoruz. Bizimle toplam 8 ülke yarışacak ve gerçekten çok kaliteli ülkeler var. Onlara karşı üstünlük sağlayıp ilk ikiye girmeye çalışacağız ki Dünya Şampiyonası vizesi alabilelim. Bunun için ciddi hazırlanıyoruz. İnşallah bir ay sonra orada başarılı olmaya çalışacağız."

Çelik, gelecek sene A klasmanında yarışacaklarını anımsattı.

"Biz 10 yıllık bir takım olduğumuz için ona gidemiyorduk ve şimdi şampiyon olarak o klasmana gitme şansı yakaladık. Bir dahaki sene Avrupa'nın en iyi 10 takımı arasında yer alacağız ve onlarla yarışacağız. Dünya Şampiyonası elemelerine başarılı olan 8 ülke gelecek ve ilk ikiye giren takımlar Amerika'nın Las Vegas kentindeki Dünya Curling Erkekler Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak."

[Fotoğraf: AA]

Milli curling sporcusu Oğuzhan Karakurt ise şampiyon olmanın kendilerini gururlandığını ifade etti.

"Avrupa şampiyonluğu yaklaşık iki yıllık çalışmanın emeği. Turnuvada çok iyi bir derece yaptık, ülkemizi gururlandırdık. Avrupa'da şampiyon olduğumuz için ocak ayındaki elemelere katılacağız. Orada derece alırsak ülkemizi en iyi ülkeler arasında temsil edeceğiz. Biz Avrupa Curling Şampiyonası finalinde Rusya ile maç yaptık ve çok çekişmeli geçen maçı kazandık. Rusya iyi rakip ve onları yendiysek güzel başarılar elde edeceğimizi düşünüyorum."