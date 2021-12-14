Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 13:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray'a Muslera'dan kötü haber
[Fotoğraf: AA]
Galatasaray'ın Demir Grup Sivasspor'a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada sakatlanan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın, sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık ve ön çapraz bağında esneme tespit edildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Fernando Muslera'nın Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde yapılan tetkiklerinin ardından sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında esneme tespit edilmiştir." denildi.
Uruguaylı file bekçisiyle çarpışan Christian Luyindama'nın durumuyla ilgili de açıklama yapıldı.
"Fernando Muslera ile yaşadığı çarpışma pozisyonunun ardından sol dizinde esneme oluşan ve günü anti-ödem tedavisiyle geçiren oyuncumuz Christian Luyindama'nın MR tetkikleri dizindeki ödemin geçmesinin ardından yarın gerçekleştirilecektir."
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