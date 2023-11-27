Avrupa liglerinde heyecan sürüyor

İngiltere'de Arsenal, İspanya'da Real Madrid, İtalya'da Inter, Almanya'da Bayer Leverkusen, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Premier Lig'de liderlik koltuğu el değiştirdi

Zirve yarışında büyük heyecana sahne olan İngiltere Premier Lig'de, haftanın öne çıkan mücadelesinde Manchester City, konuk ettiği Liverpool ile 1-1 berabere kaldı.

City'nin 27. dakikada tek golünü kaydeden Norveçli santrfor Erling Haaland, ligde 50 gole en az maçta (48) ulaşan futbolcu ünvanına ulaştı. Konuk takımın golünü ise 80. dakikada Trent Alexander-Arnold kaydetti.

Liderlik yolundaki rakiplerinin puan kaybını fırsata çeviren takım ise Arsenal oldu. Londra ekibi, 89. dakikada Kai Havertz'in ağları sarsmasıyla deplasmanda Brentford'u 1-0 mağlup ederek ligde ilk sıraya yerleşti.

Üst sıraları yakından ilgilendiren diğer karşılaşmada Aston Villa, Tottenham deplasmanından 2-1 galip ayrıldı.

Galatasaray ile 29 Kasım Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçında karşılaşacak Manchester United ise deplasmanda Everton'ı 3-0 yendi.

Ligin 13. haftası sonunda 30 puanlı Arsenal lider, 29 puanlı Manchester City ikinci, 28'er puanlı takımlardan Liverpool üçüncü, Aston Villa dördüncü, 26 puanlı Tottenham beşinci sırada yer alıyor.

LaLiga'da Real Madrid, maç fazlasıyla ilk sıraya yükseldi

Real Madrid, deplasmanda Cadiz'i 14 ve 64. dakikalarda Rodrygo, 74. dakikada Jude Bellingham'ın fileleri havalandırmasıyla 3-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Barcelona, konuk olduğu Rayo Vallecano ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golünü 39. dakikada Unai Lopez atarken, Barcelona'nın golünü 82. dakikada Florian Lejeune (kendi kalesine) kaydetti.

Atletico Madrid ise Antoine Griezmann'ın tek golüyle konuk ettiği Mallorca'yı 1-0 mağlup etti.

Mütevazı bütçeli kadrosuna rağmen bu sezon üstün performansıyla futbolseverlerin takdirini toplayan Girona ise Athletic Bilbao'yu bugün TSİ 23.00'te ağırlayacak. Girona, bu maçı kazanması halinde liderlik koltuğunu yeniden devralacak.

14. haftası oynanan LaLiga'da 35 puanlı Real Madrid'i, bir maçı eksik 34 puanlı Girona, 31'er puanlı takımlardan averaj farkıyla Atletico Madrid ve Barcelona izledi.

Inter puan kaybına rağmen liderliğini korudu

Serie A'da zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Inter, deplasmanda Juventus ile 1-1 berabere kaldı. Juventus'un 27. dakikada Dusan Vlahovic ile ağları sarstığı maçta, Inter'in tek golü ise 33. dakikada Lautaro Martinez'den geldi.

Milan, ağırladığı Fiorentina'yı 45+2. dakikada penaltıdan Theo Hernandez'in golüyle 1-0'lık skorla yendi. Son şampiyon Napoli ise Atalanta deplasmanından 2-1 galip ayrıldı.

Serie A'nın 13. haftası sonunda 32 puanlı lider Inter'i, 30 puanlı Juventus, 26 puanlı Milan, 24 puanlı Napoli takip etti.

Bundesliga'da Bayer Leverkusen tutulamıyor

Bundesliga'da namağlup lider Bayer Leverkusen, konuk olduğu Werder Bremen'i Olivier Deman (kendi kalesine), Jeremie Frimpong ve Alejandro Grimaldo'nun golleriyle 3-0 yenerek zirvedeki yerini korudu.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray'ı iki maçta da mağlup eden Bayern Münih, konuk olduğu Köln'ü yıldız oyuncusu Harry Kane'in golüyle 1-0 mağlup ederek zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.

Ligin istikrarlı ekiplerinden Stuttgart, Eintracht Frankfurt deplasmanından 2-1 galip ayrıldı. Borussia Dortmund ise ağırladığı Borussia Mönchengladbach'ı 4-2'lik skorla mağlup etti.

Bundesliga'nın 12. haftası sonunda Bayer Leverkusen 34, Bayern Münih 32, Stuttgart 27, Borussia Dortmund 24 puanla ilk dört sırayı paylaştı.

Lider PSG, Monaco'yu farklı yendi

Ligue 1'in 13. haftasında PSG, konuk ettiği Monaco'yu Gonçalo Ramos, penaltıdan Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Vitinha ve Kolo Muani'nin golleriyle 5-2 mağlup etti. Deplasman ekibinin golleri ise Takumi Minamino ile Folarin Balogun'dan geldi.

Nice, ağırladığı Toulouse'u 1-0 yendi. Lille ise Olimpik Lyon deplasmanından 2-0 galip ayrıldı.

Ligue 1'de 30 puanlı PSG lider, 29 puanlı Nice ikinci, 24 puanlı Monaco üçüncü, 23 puanlı Lille dördüncü sırada yer aldı.