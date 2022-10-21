Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, konferans öncesi yaptığı değerlendirmede, Avrupa'nın önde gelen spor otoritelerini Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, her alanda çok büyük hedefleri olan Türkiye'nin, genç nüfusu, eşsiz medeniyet birikimi ve milletin de güçlü desteğiyle spor alanında da dev hedefleri gerçekleştireceğine inandığını söyledi.

Kasapoğlu, inanç ve kararlılıkla atacakları adımlar sonucunda Türkiye'nin spor alanında uluslararası düzeyde hak ettiği seviyelere yakın gelecekte ulaşacağını dile getirdi.

Spor endüstrisinin küresel bir olgu olarak bütün dünyaya yayılmış, ekonomik hacmi, sosyolojik etkileri ve kültürel sonuçlarıyla önemini kanıtlamış bir endüstri olduğuna işaret eden Kasapoğlu, doğrudan ve sürekliliği temel alan bir iletişim stratejisiyle Türkiye'nin dünyanın önde gelen spor ülkelerinden birisi olması için çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Kasapoğlu açıklamasında, Antalya'da üç gün sürecek konferansın, Türk sporunun uluslararası alandaki etkinliğini daha da pekiştireceğine dikkat çekti.

54 ülkenin spordan sorumlu bakanları katılacak

Türkiye, 5. İslami Dayanışma Oyunları ve 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın ardından bu kez de Avrupa sporuna yön veren isimleri Antalya'da ağırlayacak.

Bakan Kasapoğlu'nun başkanlığını yapacağı konferansa, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri/Genel Sekreter Yardımcısı, Avrupa Kültürel Varlıkların Korunması Sözleşmesi ve Genişletilmiş Kısmi Spor Anlaşması'na (EPAS) üye ve gözlemci olan 54 ülkenin spordan sorumlu bakanları, EPAS Danışma Komitesi üyesi UEFA ve FIBA gibi 29 uluslararası spor kuruluşunun ve diğer uluslararası spor kuruluşlarının başkanları ile üst düzey heyetleri, uluslararası kamuoyunda görünürlüğü olan sporcular-yöneticiler ile sporda şiddet, doping ve yolsuzluk ile ilgili anlaşmaların uygulamalarını takip, koordine eden yetkililer, ulusal ve uluslararası basın mensupları katılacak.

Konferans, Avrupa başta olmak üzere uluslararası organizasyonlar ve sportif faaliyetlere yönelik çalışmaların istikametini belirleyerek, spor politikasının başat konularının en üst düzeyde müzakere edilmesine olanak verecek.

Toplantıyla bir önceki bakanlar konferansında revize edilmesi onaylanan Avrupa Spor Şartı'nın uygulanması bağlamında yeni bir başlangıcın oluşması, ayrıca Avrupa'nın temel değerlerini temsil eden insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin de sporun renkli ve birleştirici dünyasındaki varlığını daha fazla hissettirmesine imkan vermesi sağlanacak.

Kasapoğlu "Spor Müsabakalarının Manipülasyonu Üzerine Avrupa Konseyi Sözleşmesi"ne imza atacak

Konferansta, sporda yolsuzluk ile mücadele konusunda uluslararası statüdeki tek anlaşma özelliğinde bulunan "Spor Müsabakalarının Manipülasyonu Üzerine Avrupa Konseyi Sözleşmesi" de Kasapoğlu tarafından imzalanacak.

Bu arada konferansta, Clarence Seedorf, Kristina Molloy, Giovanni Guidetti, Annamarie Phelps ve Emine Bozkurt'un yanı sıra Sergey Bubka, Mariya Gabriel, Spyros Capralos, Marcelien Bos-De Koning, konuşmacı olarak yer alacak.

Etkinlikte ayrıca "Göçmen ve mültecilerin spor yoluyla entegrasyonu" temalı yan etkinlik de gerçekleştirilecek.

Organizasyon kapsamında Türkiye'yi ziyaret edecek konuklar, 25 Ekim'de Aspendos Antik Tiyatrosu'nda Anadolu Ateşi gösterisi ile 27 Ekim’de Perge Antik Ke