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Avrupa futbolunun en büyüğü belli oluyor
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) ile Almanya'nın Bayern Münih takımları 23 Ağustos Pazar günü karşılaşacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı kupasının finalinde PSG ile Bayern Münih, yarın TSİ 22.00'de Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Luz Stadı'nda mücadele edecek.
Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak müsabakayı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.
Karşılaşma, beIN Sports Haber ve beIN Sports HD 1 kanallarından canlı yayımlanacak.
Etiketler: UEFA şampiyonlar ligi Paris Saint-Germain PSG bayern münihSon Güncelleme: 22 Ağustos 2020 Cumartesi 13:25
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