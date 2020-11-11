Milli futbolcu Ozan Kabak paylaşılamıyor. Schalke 04'teki performansıyla dikkat çeken Kabak'ın, ara transferde en çok konuşulacak isimlerden biri olacak gibi duruyor.

20 yaşındaki futbolcu için Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan ve İngilizlerin dev kulübü Liverpool transfer yarışına girdi.

İtalyan La Gazetta dello Sport gazetesi, Milan'ın Ozan transferini gerçekleştiremezse Dominik Szoboszlai ya da Marcus Thuram'a yöneleceğini yazdı.

Haberde ayrıca İtalyan ekibinin sezon başında Schalke'ye Ozan için 20 milyon euro teklif ettiği de iddia edildi.

Liverpool da yıldız defans oyuncusu için devrede.

Özellikle Van Dijk'in sakatlığı sonrası stoper hattında sorun yaşayan kırmızılar, 20 yaşındaki futbolcu için devre arasında kesenin ağzını açmaya hazırlanıyor.