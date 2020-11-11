Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Samet Aybaba Kayserispor'da
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da yeni dönem. Sarı kırmızılılar, Bayram Bektaş'tan boşalan teknik direktörlük görevine Samet Aybaba'yı getirdi.
Kayseri'ye gelen deneyimli teknik adam, takımla ilk antrenmanına da çıktı.
İdmanın başında futbolcularla bir toplantı gerçekleştiren Aybaba, ardından Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.
Tecrübeli teknik adam, Kayseri ekibinde 4. kez görev alacak. Hes Kablo Kayserispor geride kalan 7 maçta topladığı 6 puanla 18. sırada yer alıyor.
Samet Aybaba Kayserispor’umuzda! pic.twitter.com/WFFvTitMGe— Hes Kablo Kayserispor (@KayserisporFK) November 11, 2020
Etiketler: Süper LigSon Güncelleme: 11 Kasım 2020 Çarşamba 20:15
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