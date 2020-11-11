Milli heyecan TRT ekranlarında yaşanmaya devam ediyor. Vodafone Park'ta oynanan özel maçta A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan ile karşı karşıya geldi. Mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlandı.

Bol gollü geçen karşılaşmada ay yıldızlıların gollerini 23. dakikada Cenk Tosun penaltıdan, 41. dakikada Deniz Türüç, 58. dakikada Cengi Ünder kaydetti.

Konuk Hırvatistan'ın gollerini ise 32. dakikada Budimir, 53. dakikada Pasalic, 56. dakikada Brekalo attı.

Ay-yıldızlı ekip, Hırvatistan maçının ardından UEFA Uluslar Ligi'nde 15 Kasım Pazar günü İstanbul'da Rusya, 18 Kasım Çarşamba günü de deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Her iki maç da TRT 1'den naklen yayınlanacak.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

PENALTI 22. dakikada Cenk Tosun'un ceza sahasında Domagoj Vida tarafından düşürülmesinin ardından maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi.

GOL - CENK PENALTIDAN ATTI 23. dakikada topun başına geçen Cenk Tosun ağları havalandırdı. 1-0

GOOL! Hırvatistan karşısında Cenk Tosun'un penaltıdan attığı golle öne geçiyoruz. pic.twitter.com/r4Rm6IKDGc — TRT Spor (@trtspor) November 11, 2020

GOL - HIRVATİSTAN SKORU EŞİTLEDİ 32. dakikada Mert Çetin'in savunma arkasına atılan uzun bir topu sektirmesinin ardından topla buluşan Budimir, kaleci Uğurcan'ın üzerinden topu aşırttı ve ağları havalandırdı. 1-1

GOL - DENİZ ATTI YİNE ÖNE GEÇTİK 41. dakikada Caner'in savunma arkasına attığı pasa sol kanattan hareketlenen Deniz Türüç'ün çaprazdan uzak köşeye vuruşu ağlarla buluştu. 2-1

GOOL! Caner'in uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Deniz Türüç, dar açıdan yaptığı klas vuruşla Milli Takımımızı yeniden öne geçirdi. pic.twitter.com/11hXtRFZAN — TRT Spor (@trtspor) November 11, 2020

HIRVATİSTAN'DAN TEHLİKE 44. dakikada seken topu bir anda ceza sahasında önünde bulan Budimir'in vuruşu direk dibinden dışarı gitti.

Mücadelenin ilk yarısını Türkiye 2-1 önde kapattı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - HIRVATİSTAN BİR KEZ DAHA SKORU EŞİTLEDİ 53. dakikada sağ kanattan Brekalo'nun yaptığı ortasına uzak köşede bomboş vuran Pasalic'in şutu ağlarla buluştu. 2-2

Hırvatistan, Pasalic'in attığı golle yeniden beraberliği yakaladı. pic.twitter.com/Bl1wL7hfFi — TRT Spor (@trtspor) November 11, 2020

GOL - HIRVATİSTAN ÖNE GEÇTİ 56. dakikada Orsic'in sol kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında bomboş yükselen Brekalo'nun kafa vuruşu ağları bir kez daha sarstı. 2-3

Brekalo'nun attığı golle Hırvatistan karşısında 3-2 geriye düştük. pic.twitter.com/mjpZaGMDew — TRT Spor (@trtspor) November 11, 2020

BİR GOL DE TÜRKİYE'DEN 58. dakikada Cenk Tosun'un şık topuk pasıyla ceza sahasında topla buluşan Cengiz Ünder'in gelişine vuruşu köşeden ağları havalandırdı. 3-3

GOOL! Yusuf, Cenk ve Cengiz üçlüsünden müthiş bir organizasyon ve beraberliği yakalıyoruz. pic.twitter.com/tDAySRjofZ — TRT Spor (@trtspor) November 11, 2020

TÜRKİYE'DEN TEHLİKE 61. dakikada Cengiz'in pasıyla ceza yayında topla buluşan Deniz'in vuruşu üstten dışarı gitti.

HIRVATİSTAN'DAN TEHLİKE 64. dakikada Budimir'in sol kanattan yaptığı ortası ceza yayında Perisic'te kaldı, Perisic'in vuruşunu kaleci Uğurcan kurtardı.

77. dakikada Türkiye'de Enes Ünal'ın ceza sahası dışından çektiği şutu yandan auta gitti.

Karşılaşma 3-3 berabere sona erdi.

Stat: Vodafone Park.

Hakemler: Slavko Vincic, Grega Kordez, Andraz Kovacic.

Türkiye: Uğurcan Çakır, Nazım Sangare, Ozan Kabak, Mert Çetin (Dk. 46 Yusuf Yazıcı), Caner Erkin (Dk. 46 Ömer Bayram), Dorukhan Toköz (Dk. 54 Merih Demiral), Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder (Dk. 77 Efecan Karaca), Orkun Kökçü (Dk. 34 Berkay Özcan), Deniz Türüç, Cenk Tosun (Dk. 63 Enes Ünal).

Hırvatistan: Sluga, Juranovic, Vida, (Dk. 46 Filip Uremovic), Pongracic (Dk. 61 Duje Caleta-Car), Melnjak, Rog, Badelj (Dk. 60 Toma Basi), Brekalo (Dk. 60 Ivan Perisic), Pasalic (Dk. 77 Luka Modric), Orsic, Budimir (Dk. 66 Antonio Colak).

Goller: Dk. 23 Cenk Tosun (penaltıdan), Dk. 41 Deniz Türüç, Dk. 58 Cengiz Ünder (Türkiye), Dk. 32 Budimir, Dk. 53 Pasalic, Dk. 56 Brekalo (Hırvatistan)

Sarı kartlar: Dk. 30 Ozan Kabak (Türkiye), Dk. 85 Perisic (Hırvatistan)