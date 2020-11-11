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Pınar Karşıyaka'da 8 koronavirüs vakası
ING Basketbol Süper Ligi'nde hafta sonu oynanması gereken Büyükçekmece Basketbol-Pınar Karşıyaka müsabakası, konuk ekipteki Covid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.
Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, dün Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda yapılan testlerde 1 oyuncunun Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Covid-19 olan oyuncu sayısı 7'ye yükselen, teknik ekip kadrosunda da 1 pozitif vaka bulunan Pınar Karşıyaka'nın bu haftaki Büyükçekmece Basketbol karşılaşmasının ertelendiği kaydedildi.
Pınar Karşıyaka'nın ligde Bahçeşehir Koleji ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde İtalya temsilcisi Fortitudo Bologna ile yapacağı maçlar da ertelenmişti.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 11 Kasım 2020 Çarşamba 20:00
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