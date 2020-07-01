Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Aubameyang coştu, Arsenal farka koştu
Premier Lig'de sıkıntılı bir sezon geçiren Arsenal, sahasında kümede kalma mücadelesi veren Norwich City'i 4-0 mağlup etti.
116 gün sonra Emirates Stadı'nda maça çıkan Arsenal. rakibini 4-0 mağlup etti. Arsenal'ın Gabonlu faorveti Aubameyang, 2 gol atıp, 1 de asist yaptı.
Ev sahibinin diğer gollerini ise Granit Xhaka ve Cedric Soares kayderken, konuk Norwich City'nin kalecisi Tim Krul ise yaptığı hatalarla ön plana çıktı.
Bu sonuçla Arsenal puanını 46'ya çıkarırken son sıradaki Norwich City, 21 puanda kaldı.
Etiketler: Aubameyang arsenal Premier LigSon Güncelleme: 1 Temmuz 2020 Çarşamba 22:05
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