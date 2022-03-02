Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Szalai, Kasımpaşa maçını kazanmanın kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti.

"En iyisini yapmak istiyoruz"

24 yaşındaki oyuncu, ligdeki son 3 maçı kazanmalarının önemine değindi.

"Son maçı kazanmamız elbette bizleri çok mutlu etti. Önemli bir 3 puan elde ettiğimizi düşünüyorum. Son 3 maçta 3 galibiyet aldık ve bu da bizler için memnuniyet verici. Pazar günü oynayacağımız önemli bir maçımız var ve bunun için çalışıyoruz. En iyisini yapmak istiyoruz."

"Umarım hep birlikte başarılı bir netice elde ederiz"

Szalai, sarı-lacivertli taraftarların Trabzonspor maçı öncesinde başlattığı kampanyanın kendilerini çok mutlu ettiğini aktardı.

"Taraftarların maç içinde son dakikaya kadar desteğine ihtiyacımız var. İyi bir şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Umuyorum ki dolu tribünler önünde oynarız. Taraftarların desteği çok önemli ve çok ihtiyacımız var. Umarım hep birlikte başarılı bir netice elde ederiz."

[Fotoğraf: AA]

"Maalesef geçmişte iyi maçlar çıkaramadık"

Macar futbolcu, takımda iyi bir atmosfer olduğunu dile getirdi.

"Maalesef geçmişte iyi maçlar çıkaramadık. Türkiye Kupası'ndan ve UEFA Konferans Ligi'nden elendik. Bu iyi olmadı. Ancak kafamızı kaldırmak istiyorduk ve daha çok çalışmamız gerekiyordu. İyi bir şekilde çalışarak ilerlemek istiyoruz. Maalesef sol bek pozisyonunda oynayan takım arkadaşlarım sakat olduğu için sol bek pozisyonunda oynadım. Daha önce de bu mevkide oynamıştım. En iyiyi yapmaya çalışıyorum. Benim için pozisyondan ziyade takıma verdiğim katkı önemli. Geçmiş maçlarda mükemmel performanslar sergilediğimi söyleyemem. Bundan sıyrılıp daha iyisini ortaya koymam gerekiyordu. Oynadığım maçlarda bunu de elimden geldiğince göstermeye çalışıyorum."

Szalai, Türkçesini geliştirmesinde takım arkadaşları ve kulüp tercümanlarının büyük rolü olduğunu da kaydetti.

[Fotoğraf: AA]

"Arda büyük bir yeteneğe sahip"

Attila Szalai, genç takım arkadaşı Arda Güler'in büyük bir yeteneğe sahip olduğunu ifade etti.

Szalai, Arda'nın topla çok etkili bir oyuncu olduğunu vurguladı.

"Arda, büyük bir yeteneğe sahip. İyi de bir karakteri var. Aynı şekilde antrenmanlarda da sıkı şekilde çalışıyor. Sürekli öğrenmek için sorular soruyor. Futbol ve besin konusunda sorular yöneltiyor. İyi bir profesyonel olduğunu söyleyebilirim. Yüksek bir potansiyele sahip. Şu anda iyi yolda. Tabii ki dikkatli de olmak gerekiyor. Arda gibi genç yeteneklerin üzerinde baskı oluşturmamak gerekiyor. Zamanla çok daha iyi olacağını düşünüyorum. İyi bir karakter ve iyi bir futbolcu. Bizler de onu desteklemeye devam ediyoruz."

"Transfer konularını düşünmüyorum ve odaklı değilim"

Szalai, bir basın mensubunun Avrupa'ya transferine ilişkin sorusuna yanıt verdi.

"Ben transfer konularını düşünmüyorum ve odaklı değilim. Bu tip dedikodulara aldırış etmiyorum. Şu anda tek odak noktam Fenerbahçe üzerine. Her gün takıma katkı sağlamak için yoğun şekilde çalışıyorum ve takıma katkı sağlamak da benim için en önemlisi."

[Fotoğraf: AA]

"Şampiyon olmak en büyük isteğimiz"

Szalai, Trabzonspor maçında taraftarın desteğini beklediklerini tekrarladı.

"Tabii ki bizler kulüp tarihinin farkında olan oyuncularız. Ama son yıllarda maalesef şampiyonluk elde edemedik. Bizim en büyük arzumuz bu. Bizler de bunun farkındayız. Şampiyon olmak en büyük isteğimiz."