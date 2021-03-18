Atiba Hutchinson, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Atiba, Fenerbahçe karşısında alınacak 3 puanın şampiyonluk anlamına gelmeyeceğine dikkat çekti.

"Tabii ki büyük bir derbi maçı oynayacağız. Uzun zamandır beklediğimiz bir maç. İki zorlu Medipol Başakşehir karşılaşmasının ardından oynayacağız. Fenerbahçe maçının büyüklüğünü, bize kazandıracaklarını biliyoruz. Odağımız 3 puan olacak."

"3 puan almayı hedefliyoruz. Derbiler zor maçlardır"

Atiba, derbi karşılaşmasına öz güvenli çıkacaklarını vurguladı.

"Ama bu fazla öz güven anlamına gelmeyecek. Yaptığımız şeyi tekrarlamaya devam edeceğiz. 3 puan almayı hedefliyoruz. Derbiler zor maçlardır. Her iki takım için de önemi çok yüksek maçlar oluyor. Ligdeki yeri iyi olan 2 takım karşılaşacak. İki takım da maçın önemini biliyor. Bir savaş olacak ve iki taraf da puan almak isteyecek. Sezonun geri kalanı için belirleyici maçlardan olacak. Hazırlanıyoruz. Üç puan almak, kazanmak istiyoruz. Şampiyonluk konusunda da yüzde vermek istemiyorum. Maç maç bakarak ilerlemek istiyoruz."

Atiba, Fenerbahçe maçı öncesi Medipol Başakşehir karşısında alınan iki galibiyetin kendilerine güven kazandırdığını kaydetti.

[Fotoğraf: AA]

"Enerjimiz yüksek"

Atiba, takımda iyi bir hava olduğunu belirtti.

"Gereken her şeye sahibiz. Dışarıdan bu gözüküyordur. Enerjimiz yüksek. Bu durum saha içinde ve dışında bize çok faydalı oluyor. Henüz kazanılmış bir şey yok. Her maça doğru şekilde yaklaşmaya çalışıyoruz. Sezon sonu yaklaşıyor, yaklaştıkça da iyi hissediyoruz."

"Futbolcularımız başarıya aç"

Atiba, performansını değerlendirdi.

"Her zaman elimden geleni yapmayı isteyen bir oyuncu olmuşumdur. Savunmada ve hücumda her zaman elimden geleni yapıyorum. Bu sezon çok fazla savaşçı futbolcumuz var, çok fazla iyi futbolcuya sahibiz. Futbolcularımız başarıya aç. Her maça 3 puan hedefiyle çıkıyoruz. Elimizden geleni sürekli aynı seviyede yapmaya, katkı sağlamaya çalışıyoruz. Önemli olan da takıma katkı vermek."

[Fotoğraf: İHA]

"Aklımda devam etmek var"

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kendisiyle ilgili olumlu sözlerin hatırlatılması üzerine Atiba, "Hocamıza sözleri için teşekkür ederim. Şu anda kendimi iyi hissediyorum. İyi gidiyor. Sezon başından bu yana durumumuz değişmiş değil. 2 ay kaldı sezonun bitimine. Şu anda hedefe odaklandık. İki şampiyonluğum var ve 3 çocuğum var. Diğer çocuğuma da bir şampiyonluk hediye etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Atiba, gelecek sezon futbola devam edip etmeyeceği yönündeki soruya, "Aklımda şu an için devam etmek var. Sezon sonu nasıl hissettiğime bakacağım. Şu an iyi hissediyorum, vücudumla ilgili herhangi bir şikayetim yok. Futbolculuğun ardından teknik ekipte yer almak da bir ihtimal. Kariyerim bittikten sonra bunu değerlendireceğim." diye yanıtladı.

De Souza ve Larin'e övgü

Atiba, Josef de Souza'nın performansını değerlendirdi.

"Josef’in performansı beni ve bütün takımı daha üst seviyeye çıkarıyor. Ben hücuma çıkarken kendimi daha rahat hissediyorum. Oynadığımız takım oyunu da bana çok uyuyor ve beni ileriye taşıyor. Josef bütün hataları ve bütün açıkları kapatan bir oyuncu. Çok fazla top kazanıyor. Çok akıllı bir futbolcu. O bölgede oynayan bir futbolcunun sahip olması gereken bütün özelliklere sahip. Takımımızın yükünü çok fazla çektiği bir gerçek. Takımı bir seviye ileriye taşıyor. Onunla oynamaktan dolayı memnunum."

[Fotoğraf: İHA]

Kanadalı futbolcu, vatandaşı Cyle Larin'le ilgili olarak konuştu.

"Larin bütün sezon çok iyi oynadı ve oynamaya devam ediyor. Takıma katkı veriyor. Diğer oyuncularımız da ellerinden geleni yapıyorlar. Hücumda eksiklik yaşadığımızda, bu eksikliği tamamlayanlardan biri de Larin oluyor. Öz güveni yüksek ve her an skora katkı yapacak seviyede top oynuyor. Onun durumu beni memnun ediyor."