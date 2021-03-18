Bayern Münih'in tarihinde 3 Kasım 2019'da atılan bir imza unutulmazlar arasına girdi. O tarihte, sıkıntılı günler geçiren Alman ekibi, Niko Kovac'ın görevine son vererek Hansi Flick'i takımın başına getirdi.

Alman Milli Takımında Löw'ün yardımcılığını yapan 56 yaşındaki çalıştırıcının, Bavyera ekibinde geçici bir süre görev yapması bekleniyordu. Buna rağmen Hansi Flick sıra dışı bir performansla yaklaşık 1 buçuk yılda takımına 6 kupa kazandırdı.

Flick yönetiminde tüm kulvarlarda mutlu sona ulaşan Bayern Münich, Şampiyonlar Ligi kupasını üçüncü kez müzesine götürdü. Bavyera ekibi, şimdi de Hansi Flick'le tarihinde ilk defa üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmayı planlıyor.

Devler Ligi'nde Lazio'yu iki maçta da yenerek çeyrek finale kalan Bayern Münich, böylece hedefine bir adım daha yaklaştı. Bundesliga'da 4 puan farkla lider durumda bulunan Alman ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde Hansi Flick yönetimde mağlubiyet yaşamadı.