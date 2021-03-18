Lechner Racing, son yıllarda Porsche Supercup'a damgasını vuruyor. 2003'ten beri seride yer alan Lechner, şimdiye kadar çok sayıda şampiyonluk ve başarı elde etmeyi başardı.

Lechner Racing, yeni sezonda Ayhancan Güven ile yarışacağını açıkladı. 23 yaşındaki pilot, anlaşmayı kendi sosyal medya hesabından duyurdu ve oldukça heyecanlı olduğunu dile getirdi.

"Burada olduğum ve Lechner Racing ile çalışacağım için mutluyum. Walter’ı gururlandırmak ve yeni takımımı zirvede tutmak istiyorum."

Ayhancan Güven, 2019 yılında Martinet by Almeras takımıyla seriye katıldı.23 yaşındaki sürücü, geride kalan iki yıllık süreçte çarpıcı bir performans sergiledi.

İlk yılında bir galibiyet ve beş podyum alarak şampiyona ikincisi olan Ayhancan, geçen yıl ise iki galibiyet almayı başardı ve sezonu 113 puanla üçüncü sırada tamamladı.