Barcelona Başkanı Joan Laporta Lionel Messi'nin takımda kalmasını istiyor. Barcelona başkanı, Arjantinli yıldız oyuncusu Messi'den övgüyle söz etti.

"Onu ne kadar çok sevdiğimi biliyorsunuz, yönetim olarak onun kalmasını istiyoruz, çünkü o tarihin en iyi oyuncusu. Messi'yi burada kalmaya ikna etmek için her şeyi yapacağım."

Laporta, koronavirüs nedeniyle seyircilerin Lionel Messi'den mahrum kaldığını da belirtti.

"Barça kulübü onu çok seviyor. Ve eğer Camp Nou Stadyumu dolu olabilseydi, ayrılmak istemezdi"

Laporta, teknik direktör Ronald Koeman'a güvendiklerini de belirtti.

"Takım bir gelişim içerisinde ve bu sezon La Liga ve Kral Kupası'nı kazanmak istiyoruz."

11 yıl sonra başkanlığa dönen Laporta, kulübün, tarihindeki en zorlu ekonomik tablosuyla karşı karşıya olduğunu da belirtti.