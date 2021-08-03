Türkiye'yi temsil eden Ateş-Deniz ikilisi bugün 9 ve 10. yarışlarına çıktı.

Yarışlar sonunda sıralamada 9. konumda kendilerine yer bulan milli sporcular, 4 Ağustos Çarşamba günü yapılacak madalya mücadelesine katılacak.

Deniz-Ateş Çınar kardeşlerin yer alacağı madalya mücadelesi 4 Ağustos Çarşamba günü TSİ 08.33'te başlayacak.

Beste Kaynakçı-Okyanus Arıkan ikilisi 17. sırada tamamladı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11'inci gününde yelkende 470 sınıfında Beste Kaynakçı-Okyanus Arıkan ikilisi müsabakalarını tamamladı.

Türkiye'yi temsil eden iki sporcu, 9 ve 10. yarışlarına çıktı.

Milli sporcular, 10. yarışların sonunda 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı kendi branşlarında 17. sırada bitirdi.