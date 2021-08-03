Haber Giriş: 3 Ağustos 2021 Salı 09:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ateş-Deniz Çınar kardeşler madalya mücadelesi verecek
[Fotoğraf: AA-arşiv]
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11'inci gününde yelkende erkekler 470 sınıfında mücadele eden Ateş-Deniz Çınar kardeşler, 4 Ağustos Çarşamba günü yapılacak madalya yarışına katılma hakkı elde etti.
Türkiye'yi temsil eden Ateş-Deniz ikilisi bugün 9 ve 10. yarışlarına çıktı.
Yarışlar sonunda sıralamada 9. konumda kendilerine yer bulan milli sporcular, 4 Ağustos Çarşamba günü yapılacak madalya mücadelesine katılacak.
Deniz-Ateş Çınar kardeşlerin yer alacağı madalya mücadelesi 4 Ağustos Çarşamba günü TSİ 08.33'te başlayacak.
Beste Kaynakçı-Okyanus Arıkan ikilisi 17. sırada tamamladı
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11'inci gününde yelkende 470 sınıfında Beste Kaynakçı-Okyanus Arıkan ikilisi müsabakalarını tamamladı.
Türkiye'yi temsil eden iki sporcu, 9 ve 10. yarışlarına çıktı.
Milli sporcular, 10. yarışların sonunda 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı kendi branşlarında 17. sırada bitirdi.
Etiketler: 2020 Olimpiyat
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