Türkiye Jokey Federasyonu Başkanı Serdal Adalı, Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği Başkanı Talip Öztürk, Safkan İngiliz Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği Başkanı Recep Avşar ile Safkan Arap Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği Başkanı Şevket Yıldız'ın imzasını taşıyan bir bildiri yayımlandı.

Covid-19 salgını nedeniyle yarışlara 20 Mart'ta ara verildiği hatırlatıldı.

"Yarışlara ara verilmiş olmakla birlikte, 7 bin adet atın beslenmesi, bakımı ve idmanının devam ettirilmesi zaruretinden dolayı bir yarış günü operasyonundan farklı olmayan şekilde hipodromlarımızda günlük rutin hayat devam etmektedir."

Salgınla ilgili gerekli tüm önemlerin alındığı aktarıldı.

"İlk vakanın ülkemizde görüldüğü günden itibaren, bütün tesislerimizde eş zamanlı ve eksiksiz olarak her gün ateş ölçme, günlük maske dağıtımı, sosyal mesafe, mekan dezenfeksiyonu ve kişisel hijyen gibi tedbirlere ilaveten, devletimizin ilgili mercilerince yayınlanan genelgeler ve açıklamalar doğrultusunda aldığımız önlemlere taviz vermeden devam etmekteyiz. Nitekim Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne rapor olarak sunduğumuz ve takdir ile karşılanan önlemlerin neticesi olarak, her gün 6 bin kişinin yaşam alanı olan hipodromlardaki pozitif vaka sayısı bir elin parmaklarını geçmemiştir."

Sağlık Bakanlığı tarafından gerekli görülmesi halinde ilave önlemlerin de alınabileceği vurgulandı.

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde Sağlık Bakanlığı'mızın üstün gayretleri ile Kovid-19 salgınına yönelik mücadelede başarılı bir süreç geçiriyor olmamız neticesinde, bugün itibarıyla hayatın normalleşmesine yönelik faaliyetlerine izin verilen AVM ve kuaför salonlarının kapalı ortamlar olması, bununla birlikte diğer spor müsabakalarının 12 Haziran'da başlayacağının ilan edilmesine karşın, ilk günden itibaren ülkedeki birçok sektöre örnek olacak derecede hipodromlarımızda alınan üst düzey önlemlere, diğer spor müsabakalarından farklı olarak sporcular arasında temas gerektirmemesine ve açık havada yapılmasına rağmen at yarışlarının başlangıç tarihinin hala belirsiz olması tüm sektörün motivasyonunu kırmıştır."

Sektörün doğrudan ve dolaylı olarak 240 bin kişiye iş sağladığı belirtilirken, şu görüşlere yer verildi:

"En düşük yatırımla en fazla istihdam yaratan ve son 20 yılda elde ettiği gelişmeler ile dünya sıralamasında ilk 8'e giren atçılık sektörümüzün, yarışların yapılamadığı son 52 gün içinde sabit giderlerinin aynı şekilde devam etmesi ama buna karşılık yarışların yapılamaması neticesinde gelirin oluşmadığı bir ortamda dayanacak gücü kalmamıştır. Bıçağın kemiğe dayandığı bu ortamda, sektörün mevcudiyetini sürdürebilmesi kesinlikle mümkün değildir. Aldığımız tüm detaylı ve örnek önlemler altında bir yarış günü ile eş değer operasyonun halihazırda her hipodromumuzda her gün yürütülüyor olması gerçeği dikkat alındığında, yarışların başlatılmasının Kovid-19 salgını bağlamında ilave bir risk oluşturmayacağına, hayatın normalleşmesine yönelik toplumu psikolojik anlamda rahatlatacağına inanmaktayız. Aldığımız tüm önlemlere ilaveten, hipodromlarımızın dış dünya ile irtibatını keserek, zorunlu karantina uygulaması ile birlikte, antrenör, jokey, seyis ve asgari bir teknik kadro ile yarışların 15 Mayıs tarihinden itibaren tüm sorumluluk üzerimizde olmak üzere başlatılması için hazırız."