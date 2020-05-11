Kırmızı siyahlı ekip ayrılığı sosyal medya hesabından duyurdu.

"Futbolcumuz Mattias Bjarsmyr'in isteği doğrultusunda bir görüşme gerçekleştiren kulübümüz, futbolcu ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini sonlandırma kararı aldı. Mattias Bjarsmyr 'e bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."

Kırmızı siyahlı formayı Süper Lig'de 8, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 kez giyen 34 yaşındaki defans oyuncusu sezon başında Demir Grup Sivasspor'dan bedelsiz olarak transfer edilmişti.