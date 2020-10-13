Haber Giriş: Kaynak: AA
ASVEL-Panathinaikos maçına koronavirüs engeli
Fransa'nın ASVEL Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi'nde Yunanistan ekibi Panathinaikos'u konuk edeceği maçın, kulüpte görülen koronavirüs vakaları nedeniyle oynanmayacağı açıklandı.
Avrupa Ligi'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, birçok basketbolcusunda Kovid-19 tespit edilen ASVEL'in maç kadrosu için en az 8 oyuncu bildirememesi gerekçesiyle bugünkü Panathinaikos karşılaşmasına çıkamayacağı belirtildi.
Lig yönetiminin gereken değerlendirmeyi yaptıktan sonra müsabakayla ilgili kararını açıklayacağı ifade edildi.
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